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    Форвард «Барселоны» перенес операцию и пропустит остаток сезона

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    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес пропустит остаток сезона из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт каталонцев.

    Луис Суарес
    Луис Суарес

    Накануне 32-летний футболист перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена и пропустит от четырех до шести недель.

    Таким образом, уругваец не сыграет в двух заключительных турах испанской Ла Лиги с «Хетафе» и «Эйбаром», а также пропустит финал Кубка Испании против «Валенсии» 25 мая.

    Под вопросом может быть участие форварда в Кубке Америки, который стартует 14 июня в Бразилии.

    В нынешнем сезоне Суарес сыграл за «Барселону» 49 матчей, забил 25 мячей и сделал 13 результативных передач. 0

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