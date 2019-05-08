Тренер «Аякса»: Тен Хаг привил игрокам правильный менталитет

Помощник главного тренера «Аякса»прокомментировал успехи команды в этом сезоне.

Амстердамский клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где в первом матче обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне со счетом 1:0.

«Выход в лигу чемпионов был дня нас очень важен. В противном случае нам досталось бы очень много критики. Августовский успех дал нам веру в свои силы, которая и заложила основу для последующих побед.

Эрику [тен Хагу] для успешной работы нужно время. Очень многое из того, что он делает, становится видным не сразу.

"Аякс" предоставил ему необходимое время, он смог поставить игру, привить правильный менталитет, развить игрокам выносливость и набрать физическую форму, — рассказал Шредер в интервью De Volkskrant. 0