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    Турбин обслужит матч «Зенит» — ЦСКА

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

    Евгений Турбин
    Евгений Турбин

    Встречу «Зенит» — ЦСКА, которая пройдет 12 мая, обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Его ассистентами станут Алексей Воронцов и Максим Гаврилин. Резервный судья — Кирилл Левников, инспектор — Игорь Синер.

    На других матчах будут работать:

    10 мая (пятница)

    «Оренбург» — «Урал»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Французов (Москва).

    «Динамо» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).

    «Анжи» — «Арсенал»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

    «Локомотив» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Ширяев (Ставрополь), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Алексей Спирин (Москва).

    11 мая (суббота)

    «Енисей» — «Краснодар»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

    «Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Владимир Москалев (Воронеж); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    12 мая (воскресенье)

    «Спартак» — «Уфа»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург). 0

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