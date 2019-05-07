Почеттино: «Тоттенхэму» нечего терять

Главный тренер «Тоттенхэма»высказал мнение о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против

В первом матче, который прошел в Лондоне победу праздновали футболисты амстердамского клуба (1:0).

«Отрицательный результат первого матча, безусловно, осложняет нам задачу, но ничто еще не решено. Мы знаем, что должны выигрывать и показать свой лучший футбол.

Это потрясающий момент для нас. Завтра мы должны чувствовать больше свободы для игры, ведь нам нечего терять.

Никто и не думал, что в последнюю неделю сезона у нас будет возможность выйти в финал Лиги чемпионов. Надо получить удовольствие от этого момента и верить в успех», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0