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    «Вулверхэмптон» на своем поле одолел «Фулхэм»

    «Вулверхэмптон» — «Фулхэм»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Вулверхэмптон» одержал победу над «Фулхэмом» в домашнем матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

    Футболисты «Вулверхэмптона»
    Футболисты «Вулверхэмптона»

    Встреча, которая прошла на стадионе «Молине», завершилась со счетом 1:0.

    Победный гол на свой счет записал Леандер Дендонкер, который отличился на 75-й минуте.

    АПЛ. 37-й тур
    «Вулверхэмптон» — «Фулхэм» — 1:0 (0:0)
    Гол: 1:0 — 75 Дендонкер«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Доэрти, Беннетт, Коуди, Кастро, Дендонкер, Рубен Невеш, Диогу Жота, Моутинью, Боли, Хименес«Фулхэм»: Рико, Рим, Кристи, Брайен, Чемберс, Сессеньон (Айите, 82), Замбо-Ангисса (Эллиот, 88), Бабел, Кэрни, Ле Маршан, МитровичПредупреждения: Диогу Жота (7), Чемберс (22), Ле Маршан (32), Кристи (73)

    В турнирной таблице АПЛ «Вулверхэмптон» занимает седьмое место (57 очков), а «Фулхэм» — 19-е (26 очков).

    «Вест Хэм» в домашнем матче разгромил «Саутгемптон» — 3:0.

    Дубль в составе «молотобойцев» оформил Марко Арнаутович, который забил голы на 16-й и 69-й минутах.

    Победную точку на 72-й минуте поставил Райан Фредерикс.

    АПЛ. 37-й тур
    «Вест Хэм» — «Саутгемптон» — 3:0 (1:0)
    Голы: 1:0 — 16 Арнаутович, 2:0 — 69 Арнаутович, 3:0 — 72 Фредерикс«Вест Хэм»: Фабианьски, Масуаку, Бальбуэна, Фредерикс, Диоп, Нобл (Санчес, 78), Диангана (Уилшер, 68), Антонио, Обианг, Арнаутович, Лансини (Перес, 83)«Саутгемптон»: Форстер, Бертран, Валери, Стивенс, Беднарек, Армстронг (Уорд-Проуз, 67), Эльюнусси, Лемина (Ромеу, 75), Хейбьерг, Ингз (Редмонд, 46), ЛонгПредупреждения: Лансини (63), Ромеу (80)

    «Вест Хэм» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ (49 очков), а «Саутгемптон» — 16-е (38 очков). 0

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