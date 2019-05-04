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    «СКА-Хабаровск» дома обыграл «Зенит-2», «Шинник» в гостях одолел «Луч»

    «СКА-Хабаровск» — «Зенит-2»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 35-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» на своей арене обыграл «Зенит-2» со счетом 3:1.

    Константин Базелюк
    Константин Базелюк

    В составе хозяев дублем отметился нападающий Константин Базелюк. Еще один мяч забил Кирилл Суслов. У гостей отличился Артем Юсупов.

    В другом матче тура «Луч» в домашней игре проиграл ярославскому «Шиннику» — 0:2. Голы на счету у Сергея Самодина и Владислава Камилова.

    Хабаровская команда набрала 55 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице ФНЛ. Питерцы находятся на последнем месте, имея в своем активе 22 очка. «Шинник» с 53 очками поднялся на шестое место. «Луч» (41 балл) занимает 14-ю строчку. 0

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