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    РПЛ. «Зенит» сыграет в Грозном, «Локомотив» будет гостить в Туле

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    С 3 по 5 мая пройдет 27-й игровой день в РПЛ

    «Енисей» — «Анжи» 3:1

    В поединке 27-го тура российской Премьер-лиги «Енисей» принимал махачкалинский «Анжи».

    Встреча, которая прошла в Красноярске на стадионе «Центральный», завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (0:1).

    Гости открыли счет в первом тайме после гола Павла Долгова, отличившийся на 35-й минуте после передачи Павла Калошина.

    «Анжи» при счете 1:0 потерял одного игрока — с поля за две карточки был удален Роланд Гиголаев.

    На 63-й минуте Александр Соболев сравнял счет, а через три минуты после передачи Александра Кутьина он оформил дубль. Финальную точку в игре поставил Фегор Огуде.

    «Енисей» набрал 19 очков, но остался на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. «Анжи» с 20 баллами расположился на 15-й позиции.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур
    «Енисей» — «Анжи» — 3:1 (0:1)
    Голы: Долгов, 35 (0:1). Соболев, 63 (1:1). Соболев, 66 (2:1). Огуде, 82 (3:1)«Енисей»: Нестеренко, Грицаенко, Сарр, Гаджибеков, Данченко, Торбинский, Зотов, Огуде, Костюков (Соболев, 46), Комков (Комолов, 68), Кутьин (Семакин, 78)«Анжи»: Дюпин, Удалый, Калошин, Гапон, Ахъядов, Кулик (Иванченко, 25), Ондуа, Закиров, Гиголаев, Понсе (Эльмурзаев, 62), Долгов (Лескано, 73)Предупреждения: Гапон, 6. Торбинский, 9. Понсе, 12. Комков, 26. Гиголаев, 28. Ахъядов, 39. Ондуа, 77Удаление: Гиголаев, 58 (неспорт. повед., вторая ж.к.)

    «Рубин» — «Оренбург»

    3 мая, 16:30 мск

    «Урал» — «Спартак»

    4 мая, 14:00 мск

    «Ахмат» — «Зенит»

    4 мая, 16:30 мск

    «Арсенал» Тула — «Локомотив»

    4 мая, 19:00 мск

    «Крылья Советов» — «Уфа»

    5 мая, 14:00 мск

    ЦСКА — «Динамо»

    5 мая, 16:30 мск

    «Ростов» — «Краснодар»

    5 мая, 19:00 мск

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