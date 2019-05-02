Касильяс может завершить карьеру

Голкипер, который в среду на утренней тренировке перенес инфаркт миокарда, с большой долей вероятности завершит карьеру, утверждает Marca.

Как утверждает медицинский персонал футболиста, врачи будут наблюдать за ситуацией вокруг здоровья игрока от трех до шести месяцев, после чего будет решено, сможет ли он вновь участвовать в матчах.

Напомним, Касильяс был госпитализирован в среду, после того как ему стало плохо на утренней тренировке. В больнице 37-летнему испанскому вратарю был установлен стент, который расширяет забившийся кровеносный сосуд и обеспечивает нормальное кровообращение.

37-летний испанец играет за «драконов» с 2015 года. И за это время с ними выиграл чемпионат страны (сезон-2017/18) и Суперкубок Португалии (2018). 0