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    Касильяс может завершить карьеру

    Португалия Порту
    Голкипер «Порту» Икер Касильяс, который в среду на утренней тренировке перенес инфаркт миокарда, с большой долей вероятности завершит карьеру, утверждает Marca.

    Икер Касильяс
    Икер Касильяс

    Как утверждает медицинский персонал футболиста, врачи будут наблюдать за ситуацией вокруг здоровья игрока от трех до шести месяцев, после чего будет решено, сможет ли он вновь участвовать в матчах.

    Напомним, Касильяс был госпитализирован в среду, после того как ему стало плохо на утренней тренировке. В больнице 37-летнему испанскому вратарю был установлен стент, который расширяет забившийся кровеносный сосуд и обеспечивает нормальное кровообращение.

  • Икер Касильяс перенёс инфаркт миокарда
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