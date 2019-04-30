«Тоттенхэм» — «Аякс»: счет 0:1 после первого тайма

Амстердамскийпосле первого тайма выездного матча 1/2 финала Лиги чемпионов обыгрывает лондонскийсо счетом 1:0.

Голландский клуб в начале матча владел явным преимуществом, которое и реализовал на 15-й минуте. Зиеш пасом в штрафную вскрыл лондонскую оборону, Донни ван де Бек мяч принял, выдержал паузу и прицельно пробил в угол ворот.

На исходе получаса игры защитники лондонцев Алдервейрелд и Вертонген столкнулись в чужой штрафной, в результате чего последний получил серьезное повреждение головы.

Бельгийский игрок пытался вернуться в игру после того, как врачи оказали ему помощь, но после того, как игроку стало плохо, его на 39-й минуте заменил Мусса Сиссоко.

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