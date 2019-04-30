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    «Милан» назвал претендентов на смену Гаттузо

    Трансферы Футбол Италии Милан Рома Аталанта
    Руководство «Милана» решило дать Дженнаро Гаттузо возможность доработать до конца нынешнего сезона, однако ведет активные поиски его преемника на будущий сезон, сообщает Gazzetta dello Sport.

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    По информации источника, двумя главными кандидатами на пост стали экс-наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо и Джан Пьеро Гасперини, ныне возглавляющий «Аталанту».

    В расширенном списке присутствуют еще — Маурицио Сарри, который заявил о желании продолжать работу с «Челси», а также Леонарду Жардим («Монако») и Марко Джампаоло («Сампдория»), однако их приглашение не является приоритетным.

    Впрочем, теоретически возможен и вариант, при котором Гаттузо, получивший возможность доработать до конца сезона, добудет путевку в Лигу чемпионов и получит возможность и дальше работать с «россонери». 0

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