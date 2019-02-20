Семак: Кузяев и Маркизио не сыграют с «Фенербахче»

Сергей Семак
ФК «Зенит»
«Игровая модель, наш рисунок игры вряд ли изменятся. Конечно, игра "Фенербахче" дома отличается от игры на выезде — с этой стороны нам будет легче. Но это опытная команда и нас ждет сложный матч.
Далер Кузяев не готов играть, как и Клаудио Маркизио, у которого рецидив старого повреждения. Так что состав игроков, который готовится к матчу, кардинальным образом не изменился», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».
Матч пройдет завтра, 21 февраля, в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:55 мск. 0