Семак: Кузяев и Маркизио не сыграют с «Фенербахче»

Главный тренерпрокомментировал ответный матчпротив

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«Игровая модель, наш рисунок игры вряд ли изменятся. Конечно, игра "Фенербахче" дома отличается от игры на выезде — с этой стороны нам будет легче. Но это опытная команда и нас ждет сложный матч.

Далер Кузяев не готов играть, как и Клаудио Маркизио, у которого рецидив старого повреждения. Так что состав игроков, который готовится к матчу, кардинальным образом не изменился», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Матч пройдет завтра, 21 февраля, в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:55 мск. 0