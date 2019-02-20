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    Семак: Кузяев и Маркизио не сыграют с «Фенербахче»

    Зенит Лига Европы Фенербахче Календарь Лиги Европы
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче»​.

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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    «Игровая модель, наш рисунок игры вряд ли изменятся. Конечно, игра "Фенербахче" дома отличается от игры на выезде — с этой стороны нам будет легче. Но это опытная команда и нас ждет сложный матч.

    Далер Кузяев не готов играть, как и Клаудио Маркизио, у которого рецидив старого повреждения. Так что состав игроков, который готовится к матчу, кардинальным образом не изменился», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

    Матч пройдет завтра, 21 февраля, в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:55 мск. 0

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