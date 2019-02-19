Дебютный гол Кудряшова принес «Истанбулу» победу

Федор Кудряшов
twitter.com/ibfk2014
В составе гостей единственный гол на свой счет записал российский защитник Федор Кудряшов, для которого эта встреча стала дебютной.
Благодаря этой победе лидирующий в чемпионате Турции «Истанбул Башакшехир» оторвался от ближайшего преследователя, «Галатасарая», на шесть очков, а «Антальяспор» идет на девятой позиции, у команды 29 очков.
Başakşehir Antalya deplasmanında Golü buldu ⚽️⚽️— EZ Spor (@EZSPOR) 18 февраля 2019 г.
Kudryashov 🔥🔥 #Başakşehir #Antalyaspor #GOL pic.twitter.com/PMFMvq1tLp