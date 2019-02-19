Дебютный гол Кудряшова принес «Истанбулу» победу

обыграл yf dstpltсо счетом 1:0 в 22-м туре чемпионата Турции.

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В составе гостей единственный гол на свой счет записал российский защитник Федор Кудряшов, для которого эта встреча стала дебютной.

Благодаря этой победе лидирующий в чемпионате Турции «Истанбул Башакшехир» оторвался от ближайшего преследователя, «Галатасарая», на шесть очков, а «Антальяспор» идет на девятой позиции, у команды 29 очков.

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