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    «Бетис» и «Алавес» разошлись миром

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    «Бетис» сыграл вничью с «Алавесом» в домашнем матче 24-го тура испанской Примеры.

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    Встреча, которая прошла на стадионе «Бенито Вильямарин», завершилась со счетом 1:1.

    Хозяева вышли вперед на 15-й минуте, когда отличился Джовани Ло Чельсо. Гости отыгрались на 28-й минуте благодаря голу Гильермо Марипана.

    Примера. 24-й тур
    «Бетис» — «Алавес» — 1:1 (1:1)
    Голы: 1:0 — 15 Ло Чельсо, 1:1 — 28 Марипан«Бетис»: Лопес, Бартра, Феддаль, Барраган (Санчес, 68), Манди, Ло Чельсо, Вильям Карвалью, Лайнес (Морон, 75), Каналес, Хесе (Леон, 64), Гуардадо«Алавес»: Пачеко, Лагуардиа, Дуарте (Марин, 59), Химо Наварро, Марипан, Вакасо (Ману Гарсия, 59), Пина, Инуи (Ролан, 83), Брашанац, Хони Родригес, КальериПредупреждения: Дуарте (9), Гуардадо (12), Каналес (44), Лайнес (73), Манди (83)

    «Бетис» занимает восьмое место в турнирной таблице (33 очка), а «Алавес» — шестое (36 очков). 0

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