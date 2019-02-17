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    «Вильярреал» в домашнем матче разгромил «Севилью»

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    В рамках 24-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на своем поле разгромил «Севилью» со счетом 3:0.

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    Первый гол на 20-й минуте забил Альваро Гонсалес, которому ассистировал Санти Касорла. Перед самым свистком на перерыв преимущество «желтой субмарины» увеличил Карл Токо Экамби с паса Карлоса Бакки.

    В концовке встречи счет до крупного довел Альфонсо Педраса с передачи Мануэля Морланеса.

    Примера. 24-й тур
    «Вильярреал» — «Севилья» — 3:0 (2:0)
    Голы: 1:0 — 20 Альваро Гонсалес, 2:0 — 45 Токо-Экамби, 3:0 — 86 Педраса«Вильярреал»: Асенхо, Бонера (Фунес Мори, 24), Руис, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Иборра, Педраса, Касорла, Касерес (Морланес, 76), Бакка (Форнальс, 67), Токо-Экамби«Севилья»: Вацлик, Гомес, Кьер (Эскудеро, 64), Вебер, Амаду, Навас (Бен-Йеддер, 46), Васкес (Сарабия, 46), Меса, Промес, Мунир, Андре СилваПредупреждения: Токо-Экамби (12), Альваро Гонсалес (52), Меса (60), Марио Гаспар (68), Фунес Мори (81)

    «Вильярреал» занимает 18-е место в турнирной таблице (23 очка), а «Севилья» — четвертое (37 очков). 0

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