«Челси» обыграл «Мальме» на выезде

Счет в матче открыли гости на 30-й минуте. Педро навесил с правого фланга, Росс Баркли довольно неуклюже принял мяч, но в борьбе с защитником смог прокинуть его себе на ход, в итоге переиграв и Далина.
На 58-й минуте «Челси» удвоил преимущество. Баркли по центру разогнал быструю атаку, отдал налево на Виллиана, который вошёл в штрафную, обыграл защитника и прострелил к линии вратарской. Оливье Жиру в касание пяткой переправил мяч в створ.
Хозяевам удалось отквитать один мяч на 80-й минуте. Давид Луис сделал неточную передачу, которая привела к контратаке хозяев. Розенберг выдал отличную передачу в разрез на ход Андерсу Кристиансену, который оторвался от Ковачича вышел один на один и неотразимо пробил низом мимо Кепы.
Ответный матч пройдет в Лондоне 21 февраля.
В другом матче 1/16 финала Лиги Европы чешская «Виктория Пльзень» одержала домашнюю победу над загребским «Динамо» — 2:1.
Счет в матче открыл хорватский клуб — на 41-й минуте отличился хавбек гостей Даниэль Ольмо.
На 54-й минуте чешский защитник Людек Перница сравнял счет,а на 83-й минуте он оформил дубль и принес «Виктории» победу.
Ответный матч пройдет в Загребе 21 февраля. 0