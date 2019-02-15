«Челси» обыграл «Мальме» на выезде

Шведскийпотерпел домашнее поражение от лондонского(1:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Фрагмент матча twitter.com/ChelseaFC/ 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Счет в матче открыли гости на 30-й минуте. Педро навесил с правого фланга, Росс Баркли довольно неуклюже принял мяч, но в борьбе с защитником смог прокинуть его себе на ход, в итоге переиграв и Далина.

На 58-й минуте «Челси» удвоил преимущество. Баркли по центру разогнал быструю атаку, отдал налево на Виллиана, который вошёл в штрафную, обыграл защитника и прострелил к линии вратарской. Оливье Жиру в касание пяткой переправил мяч в створ.

Хозяевам удалось отквитать один мяч на 80-й минуте. Давид Луис сделал неточную передачу, которая привела к контратаке хозяев. Розенберг выдал отличную передачу в разрез на ход Андерсу Кристиансену, который оторвался от Ковачича вышел один на один и неотразимо пробил низом мимо Кепы.

Ответный матч пройдет в Лондоне 21 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч «Мальме» (Швеция) — «Челси» (Англия) — 1:2 (0:1) Голы: Баркли, 30 (0:1). Жиру, 58 (0:2). Кристиансен, 79 (1:2)«Мальме»: Далин, Сафари, Бенгтссон, Нильсен, Виндхейм, Рикс, Кристиансен (Галл, 82), Траустасон (Левицки, 70), Баширу, Розенберг, Антонссон (Страндберг, 70)«Челси»: Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Кристенсен, Эмерсон, Баркли, Ковачич, Жоржинью (Канте, 74), Виллиан (Азар, 71), Педро (Хадсон-Одои, 84), Жиру

В другом матче 1/16 финала Лиги Европы чешская «Виктория Пльзень» одержала домашнюю победу над загребским «Динамо» — 2:1.

Счет в матче открыл хорватский клуб — на 41-й минуте отличился хавбек гостей Даниэль Ольмо.

На 54-й минуте чешский защитник Людек Перница сравнял счет,а на 83-й минуте он оформил дубль и принес «Виктории» победу.

Ответный матч пройдет в Загребе 21 февраля. 0