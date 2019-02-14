УЕФА: Гол «Аякса» в ворота «Реала» был отменен правильно

В УЕФА прокомментировали использование системы VAR по ходу матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Реалом» (1:2).

Словенский арбитр Дарио Скомина после просмотра видеоповтора отменил гол защитника «Аякса» Николаса Тальяфико в первом тайме при счете 0:0.

«На 38-й минуте матча Николас Тальяфико забил гол, который был отменен после просмотра видео. Судья констатировал, что партнер футболиста был в положении "вне игры" и препятствовал вратарю. Решение было принято в соответствии с инструкцией VAR. Гол был отменен правильно, а ввиду офсайда был назначен свободный удар», — говорится в заявлении.

Напомним, это был первый в истории случай применения этой системы в Лиге чемпионов. 0