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    «Монако» обменял Тилеманса на Силву из «Лестера»

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    Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс перешел в «Лестер», в обратном направлении отправился португальский защитник Адриен Силва.

    Юри Тилеманс
    Юри Тилеманс
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    Оба игрока будут выступать в новых клубах на правах аренды до конца этого сезона, сообщает официальный сайт французского клуба.

    Тилеманс — воспитанник «Андерлехта», откуда перешел в «Монако» летом 2017 года за 26,2 миллиона евро.

    В нынешнем сезоне 21-летний Тилеманс принял участие в 20 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.

    Силва — воспитанник лиссабонского «Спортинга», откуда перешел в «Лестер» летом 2017 года за 24,5 миллиона евро.

    В текущем сезоне в составе «лис» принял участие в пяти играх и отдал одну голевую передачу. 0

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