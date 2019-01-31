«Монако» обменял Тилеманса на Силву из «Лестера»

Полузащитник «Монако»перешел в, в обратном направлении отправился португальский защитник

Юри Тилеманс twitter.com/lcfc 1000 Фрибет для всех Забрать!

Оба игрока будут выступать в новых клубах на правах аренды до конца этого сезона, сообщает официальный сайт французского клуба.

Тилеманс — воспитанник «Андерлехта», откуда перешел в «Монако» летом 2017 года за 26,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Тилеманс принял участие в 20 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.

Силва — воспитанник лиссабонского «Спортинга», откуда перешел в «Лестер» летом 2017 года за 24,5 миллиона евро.

В текущем сезоне в составе «лис» принял участие в пяти играх и отдал одну голевую передачу. 0