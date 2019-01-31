Тульский «Арсенал» разгромил сербскую «Младость»

Тульский «Арсенал»
«Арсенал»
По голу в составе канониров забили Огнен Ожегович, Эванс Кангва, Зелимхан Бакаев и Александр Макаров.
В следующем матче тульская команда 4 февраля сыграет с казахстанским «Жетысу».
Товарищеский матч
«Младост» (Сербия) — «Арсенал» (Тула) — 1:4 (1:1)
Голы: Боич, 9 (1:0). Ожегович, 35 (1:1). Макаров, 49 (1:2). Кангва, 73 (1:3). Бакаев, 85 (1:4) «Арсенал»: Шамов, Володько (Ткачев, 61), Хагуш, Денисов (Беляев, 61), Коне (Мирзов, 61), Костадинов (Альварес, 61), Макаров, Ивакин (Кангва, 61), Аджоев (Джорджевич, 61), Лесовой (Григалава, 61), Ожегович (Кадири, 61. Бакаев, 61)