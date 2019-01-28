Из-за поведения фанатов «Марсель» могут лишить очков
bbc.co.uk
Члены комитета намерены обсудить инциденты, произошедшие в ходе этого матча, который прерывался в первом и втором таймах после того, как болельщики «Марселя» начали забрасывать поле файерами и петардами.
Обычно дисциплинарный комитет заседает в среду, а такую срочность французская пресса связывает с возможной серьезностью наказания.
По данным источника, будут рассматриваться разные сценарии: от частичного закрытия трибун до лишения «Марселя» очков. 0