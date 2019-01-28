Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции планирует провести собрание по поводу возможного наказанияпо итогам встречи Лиги 1 с(1:2), сообщает L’Equipe.

Из-за поведения фанатов «Марсель» могут лишить очков bbc.co.uk 100% Высокие коэффициенты Играть!

Члены комитета намерены обсудить инциденты, произошедшие в ходе этого матча, который прерывался в первом и втором таймах после того, как болельщики «Марселя» начали забрасывать поле файерами и петардами.

Обычно дисциплинарный комитет заседает в среду, а такую срочность французская пресса связывает с возможной серьезностью наказания.

По данным источника, будут рассматриваться разные сценарии: от частичного закрытия трибун до лишения «Марселя» очков. 0