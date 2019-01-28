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    Из-за поведения фанатов «Марсель» могут лишить очков

    Лига 1 Футбол Франции Марсель Между тем Болельщики Происшествия Календарь Лиги 1
    Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции планирует провести собрание по поводу возможного наказания «Марселя» по итогам встречи Лиги 1 с «Лиллем» (1:2), сообщает L’Equipe.

    Из-за поведения фанатов «Марсель» могут лишить очков
    Из-за поведения фанатов «Марсель» могут лишить очков
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    Члены комитета намерены обсудить инциденты, произошедшие в ходе этого матча, который прерывался в первом и втором таймах после того, как болельщики «Марселя» начали забрасывать поле файерами и петардами.

    Обычно дисциплинарный комитет заседает в среду, а такую срочность французская пресса связывает с возможной серьезностью наказания.

    По данным источника, будут рассматриваться разные сценарии: от частичного закрытия трибун до лишения «Марселя» очков. 0

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