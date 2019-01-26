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    Промес помог «Севилье» разгромить «Леванте»

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    В матче 21-го тура Примеры «Севилья» принимала «Леванте» и одержала разгромную победу.

    Игроки «Севильи»
    Игроки «Севильи»
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    Хозяева поля выиграли со счетом 5:0.

    В составе «Севильи» голом отличился экс-игрок «Спартака» Квинси Промес, который сперва не реализовал пенальти, но тут же сыграл на добивании. Нидерландец записал себе в актив еще и ассист.

    Также у победителей отличились Виссам Бен Йеддер, Андре Силва, Франко Васкес и Пабло Сарабия, который забил ударом с «точки».

    «Севилья» набрала 36 очков и после своей победы занимает третье место. У «Леванте» 26 очков и десятая позиция.

    Примера. 21-й тур
    «Севилья» — «Леванте» — 5:0 (0:0)
    Голы: Бен Йеддер, 48 (1:0). Андре Силва, 60 (2:0). Васкес, 71 (3:0). Сарабия, 80 — с пенальти (4:0). Промес, 90 (5:0)Нереализованный пенальти: Промес, 90 (вратарь)«Севилья»: Вацлик, Каррису, Гомес (Меркадо, 12), Вебер, Банега (Амаду, 74), Васкес, Меса, Бен Йеддер, Промес, Алейш Видаль (Сарабия, 54), Андре Силва«Леванте»: Ойер Оласабаль, Коке, Кабако, Пьер, Рочина (Хасон, 72), Кампанья, Барди (Дукуре, 76), Мансанара, Моралес, Боатенг (Рохер, 76), МайоральПредупреждения: Меркадо, 40. Банега, 56. Пьер, 86
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