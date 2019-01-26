Промес помог «Севилье» разгромить «Леванте»

В матче 21-го тура Примерыпринималаи одержала разгромную победу.

Хозяева поля выиграли со счетом 5:0.

В составе «Севильи» голом отличился экс-игрок «Спартака» Квинси Промес, который сперва не реализовал пенальти, но тут же сыграл на добивании. Нидерландец записал себе в актив еще и ассист.

Также у победителей отличились Виссам Бен Йеддер, Андре Силва, Франко Васкес и Пабло Сарабия, который забил ударом с «точки».

«Севилья» набрала 36 очков и после своей победы занимает третье место. У «Леванте» 26 очков и десятая позиция.