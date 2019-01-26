ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты СКАКХЛ. СКА примет рижское «Динамо», ЦСКА сыграет с «Барысом»
  • 12:21
    • «Салават Юлаев» всухую проиграл «Амуру» в Хабаровске
  • 09:55
    • ЦСКА проявляет интерес к молодому форварду «Гремио»
  • 09:31
    • Экс-игрок ЦСКА вернулся в «Коринтианс»
  • 08:19
    • «Денвер» разгромил «Финикс», «Бруклин» дома обыграл «Нью-Йорк»
  • 00:58
    • «МЮ» победил «Арсенал» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
    Все новости спорта

    Форвард «Манчестер Сити» продолжит карьеру в мексиканском клубе

    Трансферы Футбол Англии Манчестер Сити Сборная Колумбии
    Нападающий «Манчестер Сити» Марлос Морено продолжит карьеру в Мексике. Как сообщает официальный сайт «горожан», игрок перешел в «Сантос Лагуну».

    Марлос Морено
    Марлос Морено
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    22-летний колумбийский футболист будет выступать в составе мексиканской команды на правах аренды до конца сезона-2018/19. Действующий контракт Морено с «Манчестер Сити» рассчитан до 2021 года.

    Английский клуб приобрел форварда в 2016 году за 5,5 миллиона евро у «Атлетико». Ранее он играл на правах аренды во «Фламенго». Также в активе Морено восемь матчей в составе национальной команды Колумбии.

    Колумбиец в текущем сезоне не выходил на поле в матчах чемпионата Англии. 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Игуаин в «Челси». Как Сарри помог аргентинцу стать лучшим в истории Серии А
  • Вчера в 00:41
    •
  • Прогноз
  • «Милан» — «Наполи»
  • 3.80
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Севилья» и «Леванте» вновь сыграют результативно
  • «Севилья» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • ЦСКА и «Барыс» могут сыграть от обороны
  • ЦСКА — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Динамо Рига» попробует снова сдержать атаку СКА
  • СКА — «Динамо Рига». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Тьерри Анри Футбол Отстранение Анри. Неправильное место и неправильное время?Молодой французский специалист столкнулся с плохой трансферной политикой, травмами и неопределенностью Вчера в 15:150
  • 12:38
    • «Сибирь» в гостях одолела «Адмирал»
  • 12:11
    • «Кардифф» задержит выплаты «Нанту» до завершения расследования по исчезновению Салы
  • 11:55
    • СМИ: Годин прошел медосмотр в «Интере»
    Евгения Тарасова и Владимир Морозов Прочие Тарасова и Морозов подарили золото ЧЕ французамСМИ — о результатах в парном катании на ЧЕ-2019 в Минске Вчера в 12:530
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «МанСити» легко выйдет в 1/8 финала Кубка Англии
  • 2.19
    •
  • 11:39
    • Форвард «Манчестер Сити» продолжит карьеру в мексиканском клубе
  • 11:24
    • Датчанка Таусон выиграла Australian Open среди юниорок
  • 11:14
    • Итальянец Музетти выиграл юниорский Australian Open-2019
    Новак Джокович Теннис Australian Open. Джокович стал вторым финалистом, Стосур и Шуай победили в парном разрядеОбзор матчей двенадцатого игрового дня на Открытом чемпионате Австралии Вчера в 13:280
  • 11:04
    • Аршавин сыграет за сборную России на Кубке легенд
  • 09:41
    • «Милан» подписал 18-летнего француза
  • 08:00
    • Дебютный гол Балотелли не спас «Марсель» от поражения «Лиллю»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие