Форвард «Манчестер Сити» продолжит карьеру в мексиканском клубе

Нападающийпродолжит карьеру в Мексике. Как сообщает официальный сайт «горожан», игрок перешел в

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22-летний колумбийский футболист будет выступать в составе мексиканской команды на правах аренды до конца сезона-2018/19. Действующий контракт Морено с «Манчестер Сити» рассчитан до 2021 года.

Английский клуб приобрел форварда в 2016 году за 5,5 миллиона евро у «Атлетико». Ранее он играл на правах аренды во «Фламенго». Также в активе Морено восемь матчей в составе национальной команды Колумбии.

Колумбиец в текущем сезоне не выходил на поле в матчах чемпионата Англии. 0