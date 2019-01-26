Форвард «Манчестер Сити» продолжит карьеру в мексиканском клубе

Марлос Морено
eurosport.co.uk
22-летний колумбийский футболист будет выступать в составе мексиканской команды на правах аренды до конца сезона-2018/19. Действующий контракт Морено с «Манчестер Сити» рассчитан до 2021 года.
Английский клуб приобрел форварда в 2016 году за 5,5 миллиона евро у «Атлетико». Ранее он играл на правах аренды во «Фламенго». Также в активе Морено восемь матчей в составе национальной команды Колумбии.
Колумбиец в текущем сезоне не выходил на поле в матчах чемпионата Англии. 0