ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгения Тарасова и Владимир Морозов Тарасова и Морозов подарили золото ЧЕ французам
  • 11:33
    • Емельяненко может отказаться от боя с Бейдером
  • 11:18
    • «Тамбов» арендовал у ЦСКА полузащитника
  • 11:03
    • Тихонова покинула юниорский Australian Open
  • 09:37
    • «Голден Стэйт» выиграл девятый матч подряд, «Оклахома» обыграла «Нью-Орлеан»
  • 08:44
    • Ракицкий покинул расположение «Шахтера»
    Все новости спорта

    Мадридский «Реал» возглавил рейтинг европейских клубов по доходам

    Футбол Испании Реал Мадрид Барселона Футбол Англии Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Футбол Германии Бавария Футбол Франции ПСЖ Футбол Италии Ювентус Ливерпуль Челси Арсенал Тоттенхэм Боруссия Д Атлетико Шальке 04 Интер Рома Милан Эвертон Вест Хэм Ньюкасл
    Финансово-аналитическая компания Deloitte на своем сайте опубликовала отчеты о доходах европейских клубов по итогам прошедшего сезона 2017/18.

    Мадридский «Реал» возглавил рейтинг европейских клубов по доходам
    Мадридский «Реал» возглавил рейтинг европейских клубов по доходам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Лидером по доходам европейских футбольных клубов является мадридский «Реал», который в прошлом сезоне заработал рекордные для себя 750,9 миллионов евро.

    Второе место занимает «Барселона» — 690,4 миллионов, а тройку лучших замкнул «Манчестер Юнайтед» — 666 миллионов.

    Топ-20 рейтинга самых доходных клубов Европы:

    1. «Реал Мадрид» — 750,9 млн евро
    2. «Барселона» — 690,4
    3. «Манчестер Юнайтед» — 666
    4. «Бавария» — 629,2
    5. «Манчестер Сити» — 568,4
    6. ПСЖ — 541,7
    7. «Ливерпуль» — 513,7
    8. «Челси» — 505,7
    9. «Арсенал» — 439,2
    10. «Тоттенхэм» — 428,3
    11. «Ювентус» — 394,9
    12. «Боруссия» Д — 317,2
    13. «Атлетико» — 304,4
    14. «Интер» — 280,8
    15. «Рома» — 250
    16. «Шальке» — 243,8
    17. «Эвертон» — 212,9
    18. «Милан» — 207,7
    19. «Ньюкасл» — 201,5
    20. «Вест Хэм» — 197,9 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Бизнес-модель «Аякса»: потеря звезд приносит пользу
  • Вчера в 17:43
    •
  • Прогноз
  • «Севилья» — «Леванте»
  • 1.98
  • Завтра в 15:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Придет ли в себя «Зенит» к матчу против «Спартака»?
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Прервет ли «Нефтехимик» домашнюю серию поражений в игре с «Автомобилистом»?
  • «Нефтехимик» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Спартак» или «Динамо» — кто победит в московском дерби?
  • «Динамо Москва» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Петра Квитова Теннис Australian Open. Квитова и Осака сразятся в финале, Надаль разгромил ЦиципасаОбзор матчей 11-го игрового дня на Открытом чемпионате Австралии Вчера в 13:420
  • 01:38
    • «Реал» в результативном матче обыграл «Жирону»
  • 22:25
    • Российские пары завоевали две медали на ЧЕ по фигурному катанию
  • 11:59
    • Мадридский «Реал» возглавил рейтинг европейских клубов по доходам
    «Куньлунь» — «Салават Юлаев» Хоккей КХЛ. Победы «Салавата», «Магнитки» и «Локо», СКА по буллитам обыграл «Барыс»Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 24 января Вчера в 23:440
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Арсенал» и «МЮ» забьют друг другу
  • 3.02
    •
  • 11:47
    • «Милан» отдал защитника в аренду аутсайдеру Серии А
  • 10:54
    • Стосур и Шуай победили на Australian Open в парном разряде
  • 09:50
    • Липпи объявил об уходе с поста главного тренера сборной Китая
    «Торонто» — «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Седьмое подряд поражение «Вашингтона», рекорд Овечкина и 47 сэйвов СаросаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 января Вчера в 09:350
  • 09:14
    • Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Франции
  • 09:00
    • Хавбек «Ювентуса» перешел в «Дженоа»
  • 08:30
    • «Монако» заплатит Анри за расторжение контракта до 15 млн евро
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие