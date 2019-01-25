Финансово-аналитическая компания Deloitte на своем сайте опубликовала отчеты о доходах европейских клубов по итогам прошедшего сезона 2017/18.

Мадридский «Реал» возглавил рейтинг европейских клубов по доходам goal.com 100% Высокие коэффициенты Играть!

Лидером по доходам европейских футбольных клубов является мадридский «Реал», который в прошлом сезоне заработал рекордные для себя 750,9 миллионов евро.

Второе место занимает «Барселона» — 690,4 миллионов, а тройку лучших замкнул «Манчестер Юнайтед» — 666 миллионов.

Топ-20 рейтинга самых доходных клубов Европы:

1. «Реал Мадрид» — 750,9 млн евро

2. «Барселона» — 690,4

3. «Манчестер Юнайтед» — 666

4. «Бавария» — 629,2

5. «Манчестер Сити» — 568,4

6. ПСЖ — 541,7

7. «Ливерпуль» — 513,7

8. «Челси» — 505,7

9. «Арсенал» — 439,2

10. «Тоттенхэм» — 428,3

11. «Ювентус» — 394,9

12. «Боруссия» Д — 317,2

13. «Атлетико» — 304,4

14. «Интер» — 280,8

15. «Рома» — 250

16. «Шальке» — 243,8

17. «Эвертон» — 212,9

18. «Милан» — 207,7

19. «Ньюкасл» — 201,5

20. «Вест Хэм» — 197,9 0