Мадридский «Реал» возглавил рейтинг европейских клубов по доходам

Лидером по доходам европейских футбольных клубов является мадридский «Реал», который в прошлом сезоне заработал рекордные для себя 750,9 миллионов евро.
Второе место занимает «Барселона» — 690,4 миллионов, а тройку лучших замкнул «Манчестер Юнайтед» — 666 миллионов.
Топ-20 рейтинга самых доходных клубов Европы:
1. «Реал Мадрид» — 750,9 млн евро
2. «Барселона» — 690,4
3. «Манчестер Юнайтед» — 666
4. «Бавария» — 629,2
5. «Манчестер Сити» — 568,4
6. ПСЖ — 541,7
7. «Ливерпуль» — 513,7
8. «Челси» — 505,7
9. «Арсенал» — 439,2
10. «Тоттенхэм» — 428,3
11. «Ювентус» — 394,9
12. «Боруссия» Д — 317,2
13. «Атлетико» — 304,4
14. «Интер» — 280,8
15. «Рома» — 250
16. «Шальке» — 243,8
17. «Эвертон» — 212,9
18. «Милан» — 207,7
19. «Ньюкасл» — 201,5
20. «Вест Хэм» — 197,9 0