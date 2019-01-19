«Уфа» сыграла вничью с «Левски»

У болгарской команды точным ударом в середине первого тайма отличился Джордан Н'Кололо.
За российский клуб голом после перерыва отметился Ловро Бизяк, реализовавший пенальти.
Товарищеский матч
«Уфа» (Уфа, Россия) — «Левски» (София, Болгария) — 1:1 (0:1)
Голы: Н'Кололо — (0:1, 20), Бизяк (1:1, 56 с пенальти)«Уфа» в первом тайме: Беленов — Живоглядов, Аликин (к), Пуцко, Неделчару, Йокич, — Пауревич, Салатич, Тилль, — Сысуев, Слай«Уфа» во втором тайме: Сухов, Дивеев, Табидзе, Никитин, Круговой, Власов, Безденежных, Карп, Засеев, Кротов, Бизяк