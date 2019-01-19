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    «Уфа» сыграла вничью с «Левски»

    Уфа РПЛ Футбол России Товарищеские матчи Календарь РФПЛ
    ФК «Уфа» сыграла вничью с софийским «Левски» (1:1) в первом контрольном матче на кипрском учебно-тренировочном сборе.

    «Уфа»
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    У болгарской команды точным ударом в середине первого тайма отличился Джордан Н'Кололо.

    За российский клуб голом после перерыва отметился Ловро Бизяк, реализовавший пенальти.

    Товарищеский матч
    «Уфа» (Уфа, Россия) — «Левски» (София, Болгария) — 1:1 (0:1)
    Голы: Н'Кололо — (0:1, 20), Бизяк (1:1, 56 с пенальти)«Уфа» в первом тайме: Беленов — Живоглядов, Аликин (к), Пуцко, Неделчару, Йокич, — Пауревич, Салатич, Тилль, — Сысуев, Слай«Уфа» во втором тайме: Сухов, Дивеев, Табидзе, Никитин, Круговой, Власов, Безденежных, Карп, Засеев, Кротов, Бизяк
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