Нападающий «Челси» может перейти в «Баварию»

сделала очередную попытку подписать полузащитника, информирует Sky Sports.

Немецкий клуб предложил 35 миллионов евро за 18-летнего игрока. В прошлый раз мюнхенцы были готовы заплатить за хавбека 33 миллиона евро.

Хадсон-Одои является воспитанником «Челси», а его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. Позже стало известно, что Хадсон-Одои обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его в «Баварию» в январе.

Также сообщалось, что «Ювентус» включился в борьбу за форварда и намерен перехватить его у «Баварии».

В текущем сезоне англичанин провел всего один матч в АПЛ. 0