ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей СемакПланы на зиму: «Зенит»
  • 01:57
    • Месси может вернуться в сборную Аргентины, чтобы сыграть на «Сантьяго Бернабеу»
  • 23:04
    • «Арсенал» разгромил «Блэкпул» в Кубке Англии, Уиллок оформил дубль
  • 20:00
    • Дубль Мораты вывел «Челси» в 1/16 финала Кубка Англии
  • 16:58
    • Самедов покинул «Спартак»
  • 18:45
    • Большунов — третий в масс-старте на «Тур де Ски», Клебо одержал победу
    Все новости спорта

    Месси может вернуться в сборную Аргентины, чтобы сыграть на «Сантьяго Бернабеу»

    Барселона Сборная Аргентины Сборная Венесуэлы Товарищеские матчи Примера Футбол Испании Календарь Примеры
    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сыграет за сборную Аргентины в товарищеском матче с командой Венесуэлы, который пройдет в Испании, сообщает Marca.

    Лионель Месси
    Лионель Месси
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Напомним, Месси приостановил выступления за сборную Аргентины после чемпионата мира — 2018, на котором его команда дошла до 1/8 финала, проиграв будущему чемпиону — команде Франции (3:4)

    По данным источника, аргентинская федерация футбола в данный момент ведёт переговоры о месте проведения матча.

    Рассматриваются варианты с «Камп Ноу» в Барселоне, а также с «Сантьяго Бернабеу» и «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Встреча может состояться 22 или 26 марта.

    31-летний Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, забив 65 голов в 128 матчах. В составе национальной команды он стал финалистом ЧМ-2014. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Предотвратить неизбежное. Салаху точно не нужно в Испанию
  • Вчера в 19:05
    •
  • Прогноз
  • «Хетафе» — «Барселона»
  • 2.25
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Флорида» Дадонова попробует перебросать «Коламбус» Панарина и Бобровского
  • «Флорида» — «Коламбус». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Сент-Луис» и «Айлендерс» могут не выявить победителя в основное время
  • «Сент-Луис» — «Айлендерс». Прогноз и ставки
  • 3.94
    •
  • «Автомобилист» в третий раз в сезоне обыграет «Трактор»
  • «Трактор» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Магнитка» обыграла «Торпедо» Хоккей КХЛ. «Магнитка» выиграла у «Торпедо», «Спартак» разгромил «Сибирь»Результаты матчей КХЛ 5 января 2019 года 01:500
  • 17:32
    • «Манчестер Юнайтед» одержал пятую подряд победу под руководством Сульшера
  • 16:08
    • Джано отдает предпочтение переходу в «Витесс»
  • 15:53
    • Медведев пробился в финал турнира в Брисбене
    Борха Иглесиас Футбол Примера. «Эспаньол» выиграл у «Леганеса», «Реал» примет «Реал Сосьедад», «Барселона» сыграет с «Хетафе»Подробности матчей 18-го тура испанской Примеры 01:370
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Старт Кубка Азии в ОАЭ
  • 3.38
    •
  • 01:30
    • «Лион» вышел в 1/16 финала Кубка Франции
  • 01:17
    • «Уэска» переиграла «Бетис»
  • 00:55
    • Большунов: Перед подъёмом на повороте потерял скорость
    Хоккеисты сборной России Хоккей Американцы снова оставили Россию без мечтыСМИ — о поражении сборной России в полуфинале МЧМ-2019 Вчера в 10:290
  • 15:39
    • Трабукки: Еременко останется в «Спартаке»
  • 15:18
    • Березуцкие присоединились к «Витессу»
  • 14:32
    • Эмери не знает, есть ли у Чеха будущее в «Арсенале»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие