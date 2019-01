Роналду стал лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards

Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) назвали нападающего «Ювентуса»лучшим футболистом 2018 года.

Церемония вручения награды прошла 3 января, в Дубае.

33-летний португальский форвард завоевал вместе со своей бывшей командой — «Реалом» кубок Лиги чемпионов, одержав в финале турнира победу над «Ливерпулем» (3:1). Роналду с 15 голами стал лучшим бомбардиром ЛЧ.

В чемпионате Испании по итогам сезона 2017/2018 португалец забил 26 мячей в 27 играх, уступив только капитану и форварду «Барселоны» Лионелю Месси (34 гола).

Наставник сборной Франции Дидье Дешам, выигравший с национальной командой чемпионат мира, признан лучшим тренером 2018 года, а мадридский «Атлетико» назвали лучшим клубом.

Лучшим агентом года признан португалец Жорже Мендеш, который в том числе представляет интересы Роналду, а лучшим спортивным директором — итальянец Фабио Паратичи («Ювентус»).

🇵🇹 Cristiano Ronaldo is the winner of the ✨Best Player Of The Year✨ Award, presented by HE Mattar Al Tayer, VP of Dubai Sports Council⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣@dubaiholding #dubaiholding @Cristiano #globesoccer @DubaiSC pic.twitter.com/R04Cp39T44