«Лацио» поделил очки с «Торино», «Рома» одолела «Парму»

Римскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 19-го тура итальянской Серии А.

За туринскую команду отличился Андреа Белотти (45+3). В составе римского клуба голом отметился Сергей Милинкович-Савич (62-я минута).

На 86-й минуте встречи красную карточку получил полузащитник хозяев поля Адам Марушич, а на 90-й — с поля был удален полузащитник гостей Суалихо Мейте.

«Лацио», набрав 32 очка, занимает четвертую строчку в турнирной таблице серии А. «Торино» располагается на девятом месте — 27 очков.

В другом матче отчетного тура римская «Рома» одержала выездную победу над «Пармой» со счетом 2:0.

В составе римской команды голами отметились Бриан Кристанте (58-я минута) и Дженгиз Ундер (75).

«Рома», набрав 30 очков, поднялась на пятую строчку в турнирной таблице серии А. «Парма» располагается на 12-м месте — 25 очков. 0