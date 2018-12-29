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    «Лацио» поделил очки с «Торино», «Рома» одолела «Парму»

    Серия A Футбол Италии Торино Рома Парма Лацио Календарь Серии А
    Римский «Лацио» на своем поле сыграл вничью с «Торино» (1:1) в матче 19-го тура итальянской Серии А.

    «Лацио» — «Торино»
    «Лацио» — «Торино»
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    За туринскую команду отличился Андреа Белотти (45+3). В составе римского клуба голом отметился Сергей Милинкович-Савич (62-я минута).

    На 86-й минуте встречи красную карточку получил полузащитник хозяев поля Адам Марушич, а на 90-й — с поля был удален полузащитник гостей Суалихо Мейте.

    «Лацио», набрав 32 очка, занимает четвертую строчку в турнирной таблице серии А. «Торино» располагается на девятом месте — 27 очков.

    В другом матче отчетного тура римская «Рома» одержала выездную победу над «Пармой» со счетом 2:0.

    В составе римской команды голами отметились Бриан Кристанте (58-я минута) и Дженгиз Ундер (75).

    «Рома», набрав 30 очков, поднялась на пятую строчку в турнирной таблице серии А. «Парма» располагается на 12-м месте — 25 очков. 0

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