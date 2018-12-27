Дубль Азара принес «Челси» победу над «Уотфордом»

Лондонскийодержал гостевую победу над(2:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Фрагмент матча twitter.com/ChelseaFC 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче был открыт в компенсированное к первому тайму время. На первой добавленной минуте хозяева потеряли мяч в центре поля, Ковачич сразу же разогнал атаку гостей, пустив в проход Азара, тот обыграл вратаря уже в чужой штрафной, а затем отправил мяч в сетку ворот.

Но «Уотфорд» отыгрался еще до перерыва. Две минуты спустя разыграли хозяева корнер, Холебас выполнил подачу к радиусу штрафной, а оттуда шикарный удар с лёта удался Роберто Перейре — мяч залетел в угол ворот «Челси».

На 57-й минуте в ворота «Уотфорда» был назначен пенальти за фол Бена Фостера на Эдене Азаре в штрафной. Сам пострадавший и реализовал одиннадцатиметровый, оформив дубль.

«Челси» с 40 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а «Уофорд» расположился на девятой строчке, имея в активе 27 очков.

В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 30 декабря на выезде сыграют с «Кристал Пэлас», а «шершни» днем ранее примут «Ньюйкасл Юнайтед». 0