Де Бур возглавил действующего чемпиона МЛС

назначен на пост нового главного тренера, сообщает официальный сайт американского клуба.

Голландец подписал с командой долгосрочное соглашение, но дата его окончания не разглашается.

Последним клубом де Бура был «Кристал Пэлас», который он покинул в сентябре 2017-го. Ранее 48-летний специалист также работал во главе «Аякса» и «Интера».

В завершившемся сезоне «Атланта Юнайтед» стала победителем Кубка МЛС, обыграв в финале «Портленд» (2:0)

New chapter. Same mission.#ATLUTD name @FdeBoerOfficial as 2nd head coach in club history

📝 https://t.co/H2VX85UytQ pic.twitter.com/AT7rLstHHf