Месси получил рекордную «Золотую бутсу»

Нападающийв ходе торжественной церемонии получил «Золотую бутсу» лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона 2017-2018.

Аргентинец стал обладателем «Золотой бутсы» в рекордный пятый раз. У Криштиану Роналду — четыре награды.

Ранее Месси выигрывал «Золотую бутсу» по итогам сезонов 2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46) и 2016/17 (37).

Напомним, в сезоне-2017/18 Месси забил в чемпионате Испании 34 гола в 36 матчах и обошел нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (32 гола).

The #Messi moment you've all been waiting for. pic.twitter.com/yjiogbzSYf