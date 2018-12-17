ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лерой Сане и Габриэл ЖезусЖеребьевка ЛЧ: везение «Сити», Клопп в Германии и сложный тест для Роналду
  • 15:01
    • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2018/2019. Онлайн
  • 15:35
    • «Краснодар» сыграет с «Байером», «Зенит» — с «Фенербахче»
  • 14:01
    • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/2019. Онлайн
  • 19:45
    • Геркус уйдет с поста гендиректора «Локомотива» до конца 2018 года
  • 17:20
    • Глушакова допрашивают в полиции из-за угроз жене
    Все новости спорта

    Геркус уйдет с поста гендиректора «Локомотива» до конца 2018 года

    Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус покинет свой пост до конца 2018 года, cообщает «Спорт Бизнес Online».

    Илья Геркус
    Илья Геркус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    По информации издания, Геркус может занять пост в руководстве российской премьер-лиги.

    Ранее функционер был советником президента РПЛ Сергея Прядкина, а также работал в «Зените» в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам, а затем был заместителем по стратегическому развитию клуба.

    Геркус стал гендиректором «Локомотива» летом 2016 года. При его руководстве московский клуб за два последних сезона стал обладателем Кубка России и чемпионом страны. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Отмучились: «Локомотив» был деклассирован в Лиге чемпионов
  • 12/12/2018 в 02:10
    •
  • Прогноз
  • «Алавес» — «Атлетик»
  • 1.91
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Лацио» к победам?
  • «Аталанта» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Как завершится дерби басков?
  • «Алавес» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Коламбус» и «Вегас» сыграют от обороны
  • «Коламбус» — «Вегас». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Марио Фернандес Футбол Трансферный дайджест. 11-17 декабряКому нужен защитник ЦСКА, кто нацелился на хавбека «Барселоны»,куда податься аргентинскому таланту «Боки Хуниорс» и другие трансферные новости последних дней 15:300
  • 11:43
    • WBO ввела новый чемпионский пояс
  • 10:56
    • Россия уступила США в финале Мирового кубка вызова
  • 10:44
    • Окриашвили покинул «Краснодар»
    «Челси» закрепился на 4-м месте АПЛ Футбол Азар вернул себе статус лидера «Челси»Реакция прессы на матч «Брайтон» — «Челси» 04:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. КХЛ и матч «Лацио» в Бергамо
  • 4.17
    •
  • 19:58
    • Кейн: Мы знаем, что способны победить дортмундскую «Боруссию»
  • 19:33
    • Радимов: «Зениту» мог достаться кто-нибудь и попроще «Фенербахче»
  • 19:17
    • Луческу: Так плохо «Фенербахче» еще никогда не играл
    Андрей Свечников Хоккей НХЛ. Шайбы Кучерова и Свечникова, ассисты Голдобина и ВасилевскогоРезультаты матчей НХЛ 17 декабря 10:010
  • 08:59
    • Пятая подряд победа «Бруклина», «Вашингтон» разобрался с «Лейкерс»
  • 18:58
    • «Зенит» — явный фаворит пары с «Фенербахче», уверен Орлов
  • 18:47
    • Спортивный директор «Фенербахче»: В отличие от прошлого года, «Зенит» проводит хороший сезон
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие