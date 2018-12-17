Геркус уйдет с поста гендиректора «Локомотива» до конца 2018 года

Генеральный директор «Локомотива»покинет свой пост до конца 2018 года, cообщает «Спорт Бизнес Online»

По информации издания, Геркус может занять пост в руководстве российской премьер-лиги.

Ранее функционер был советником президента РПЛ Сергея Прядкина, а также работал в «Зените» в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам, а затем был заместителем по стратегическому развитию клуба.

Геркус стал гендиректором «Локомотива» летом 2016 года. При его руководстве московский клуб за два последних сезона стал обладателем Кубка России и чемпионом страны. 0