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    «Сельта» и «Леганес» победителя не определили

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    В стартовом матче 16-го тура чемпионата Испании в Виго «Сельта» принимала «Леганес».

    «Сельта» — «Леганес»
    «Сельта» — «Леганес»
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    Командам не удалось открыть счет в матче, встреча завершилась вничью — 0:0.

    «Сельта» после этого матча набрала 21 очко и поднялась на восьмое место в таблице Примеры. У «Леганеса» теперь 18 очков, команда идет шестнадцатой.

    Примера. 16-й тур
    «Сельта» — «Леганес» — 0:0
    «Сельта»: Бланко, Араухо, Жунка, Мальо, Костас, Браис Мендес, Хосабед (Бельтран, 62), Йокушлу, Буфаль (Систо, 71), Аспас, Макси Гомес«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Гумбау, Микель Весга, Оскар Родригес (Охеда, 86), Хуанфран, Каррильо (Эрасо, 80), Эн-Несири (Сабин Мерино, 90)Предупреждения: Эн-Несири (17), Микель Весга (24), Жунка (28), Макси Гомес (35), Костас (85), Куэльяр (90)
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