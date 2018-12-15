«Сельта» и «Леганес» победителя не определили

«Сельта» — «Леганес»
twitter.com/laliga
Командам не удалось открыть счет в матче, встреча завершилась вничью — 0:0.
«Сельта» после этого матча набрала 21 очко и поднялась на восьмое место в таблице Примеры. У «Леганеса» теперь 18 очков, команда идет шестнадцатой.
Примера. 16-й тур
«Сельта» — «Леганес» — 0:0
«Сельта»: Бланко, Араухо, Жунка, Мальо, Костас, Браис Мендес, Хосабед (Бельтран, 62), Йокушлу, Буфаль (Систо, 71), Аспас, Макси Гомес«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Гумбау, Микель Весга, Оскар Родригес (Охеда, 86), Хуанфран, Каррильо (Эрасо, 80), Эн-Несири (Сабин Мерино, 90)Предупреждения: Эн-Несири (17), Микель Весга (24), Жунка (28), Макси Гомес (35), Костас (85), Куэльяр (90)