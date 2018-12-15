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    АПЛ. «МанСити» одолел «Эвертон», «Ливерпуль» примет «МЮ»

    Подробности матчей 17 тура английской Премьер лиги

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    15 и 16 декабря пройдет 17 тур АПЛ
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    «Манчестер Сити» — «Эвертон» 3:1

    «Манчестер Сити» в поединке 17 тура английской Премьер-лиги на своем поле одолел «Эвертон» со счетом 3:1 (1:0).

    Дубль у «горожан» оформил Габриэл Жезус, а еще один мяч забил Рахим Стерлинг. У «ирисок» отличился Доминик Калверт-Льюин.

    «МанСити» пока возглавил турнирную таблицу АПЛ и опережает на два очка «Ливерпуль», который вернет себе лидерство если обыграет завтра «Манчестер Юнайтед». «Эвертон» с 24 очками располагается на седьмой строчке.

    В следующем туре «Манчестер Сити» дома встретится с «Кристал Пэлас», а «Эвертон» на своем поле сыграет против «Тоттенхэма».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур
    «Манчестер Сити» — «Эвертон» — 3:1 (1:0)
    Голы: 1:0 — Габриэл Жезус (22), 2:0 — Габриэл Жезус (50), 2:1 — Калверт-Льюин (65), 3:1 — Стерлинг (69)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Уокер, Делф, Гюндоган, Фернандиньо, Марез (де Брюйне, 75), Бернарду Силва, Сане (Стерлинг, 66), Габриэл Жезус«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Зума, Динь, Мина, Бернард (Лукман, 57), Андре Гомеш, Ришарлисон, Сигурдссон (Дэвис, 81), Коулмэн (Уолкотт, 57), Калверт-ЛьюинПредупреждения: Динь (19), Делф (76), Калверт-Льюин (76)

    «Кристал Пэлас» — «Лестер»

    15 декабря, 18:00 мск

    «Хаддерсфилд» — «Ньюкасл»

    15 декабря, 18:00 мск

    «Тоттенхэм» — «Бернли»

    15 декабря, 18:00 мск

    «Уотфорд» — «Кардифф Сити»

    15 декабря, 18:00 мск

    «Вулверхэмптон» — «Борнмут»

    15 декабря, 18:00 мск

    «Фулхэм» — «Вэст Хэм»

    15 декабря, 20:30 мск

    «Брайтон» — «Челси»

    16 декабря, 16:30 мск

    «Саутгемптон» — «Арсенал»

    16 декабря, 16:30 мск

    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

    16 декабря, 19:00 мск

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