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    «Лион» сыграл вничью с «Шахтером» и вышел в плей-офф ЛЧ

    «Шахтер» — «Лион»: счет матча 1:1, обзор голов

    Лига чемпионов Лион Шахтер Донецк Календарь Лиги чемпионов
    Донецкий «Шахтер» cыграл вничью с французским «Лионом» дома (1:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Французы начали матч активно, но до моментов дело не доходило. «Шахтер» ждал шанса на контратаке и его получил на 22-й минуте: Жуниор Мораес принял передачу с фланга от Исмаили и катнул мяч в дальний нижний угол ворот.

    «Лион» еще активнее пошел вперед и несколько раз мог забивать, однако «горняков» спасал Андрей Пятов. Голкипер спас украинскую команду после выхода один на один Траоре и опасного удара Фекира, а также в ряде других эпизодов.

    После перерыва французы продолжили давить и добились своего. Набиль Фекир принял мяч в штрафной и пробил в девятку без шансов для вратаря.

    «Шахтер» устроил финальный штурм и в одном из эпизодов Исмаили вышел один на один, но не переиграл голкипера.

    В другом матче группы F «Манчестер Сити» обыграл «Хоффенхайм» — 2:1.

    Ничья позволила французской команде финишировать на втором месте в группе. Украинский коллектив стал третьим и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

    Лига чемпионов. Группа F
    «Шахтер» — «Лион» — 1:1 (1:0)
    Голы: Мораес, 22 — Фекир, 65«Шахтер»: Пятов — Матвиенко, Кривцов, Хочолава (Бутко, 46), Исмаили — Майкон, Степаненко — Марлос, Коваленко (Кайоде, 84), Тайсон — Мораес«Лион»: Лопеш — Тете, Денайер, Марсело, Марсал, Менди — Тусар, Ауар — Фекир (Дюбуа, 89) — Траоре (Ндомбеле, 71), Депай (Дембеле, 80)Предупреждения: Болбат — Марсал, Фекир
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