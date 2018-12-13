«Шахтер» — «Лион»: счет матча 1:1, обзор голов

cыграл вничью с французскимдома (1:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Французы начали матч активно, но до моментов дело не доходило. «Шахтер» ждал шанса на контратаке и его получил на 22-й минуте: Жуниор Мораес принял передачу с фланга от Исмаили и катнул мяч в дальний нижний угол ворот.

«Лион» еще активнее пошел вперед и несколько раз мог забивать, однако «горняков» спасал Андрей Пятов. Голкипер спас украинскую команду после выхода один на один Траоре и опасного удара Фекира, а также в ряде других эпизодов.

После перерыва французы продолжили давить и добились своего. Набиль Фекир принял мяч в штрафной и пробил в девятку без шансов для вратаря.

«Шахтер» устроил финальный штурм и в одном из эпизодов Исмаили вышел один на один, но не переиграл голкипера.

В другом матче группы F «Манчестер Сити» обыграл «Хоффенхайм» — 2:1.

Ничья позволила французской команде финишировать на втором месте в группе. Украинский коллектив стал третьим и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.