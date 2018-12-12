Кононов: В матче с «Вильярреалом» «Спартак» ждёт финал

Главный тренер «Спартака»поделился ожиданиями от гостевого матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с, который состоится 13 декабря.

«Да, есть травмированные. Но каждая победа — это чудо, потому что команда много работала и сотворила что-то важное. Могу пообещать, что играть будут те, кто здоров и те, кто готов.

Что касается смены главного тренера "Вильярреала", то есть такая практика, что с приходом нового наставника команда психологически оживает, становится другой.

Это может сказаться на сопернике положительно. А об изменениях тактики соперника предугадать что-то сложно.

Обе команды любят комбинационный футбол. В Москве была игра на встречных курсах. Счёт тому подтверждению. А нас ждёт финал. Каждый понимает: в случае победы он идёт дальше. Матч обещает быть интересным.

В случае поражения "Спартаку" не придётся форсировать форму весной? Это "Спартак". Мы должны побеждать "Вильярреал" и настраиваться на сто процентов.

О следующем годе будет думать уже после игры. У нас есть запас, чтобы играть сразу в трёх турнирах», — передаёт слова Кононова «Чемпионат». 0