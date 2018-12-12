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    Кононов: В матче с «Вильярреалом» «Спартак» ждёт финал

    Спартак Вильярреал Футбол Испании Футбол России Лига Европы
    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от гостевого матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом», который состоится 13 декабря.

    Олег Кононов
    Олег Кононов
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    «Да, есть травмированные. Но каждая победа — это чудо, потому что команда много работала и сотворила что-то важное. Могу пообещать, что играть будут те, кто здоров и те, кто готов.

    Что касается смены главного тренера "Вильярреала", то есть такая практика, что с приходом нового наставника команда психологически оживает, становится другой.

    Это может сказаться на сопернике положительно. А об изменениях тактики соперника предугадать что-то сложно.

    Обе команды любят комбинационный футбол. В Москве была игра на встречных курсах. Счёт тому подтверждению. А нас ждёт финал. Каждый понимает: в случае победы он идёт дальше. Матч обещает быть интересным.

    В случае поражения "Спартаку" не придётся форсировать форму весной? Это "Спартак". Мы должны побеждать "Вильярреал" и настраиваться на сто процентов.

    О следующем годе будет думать уже после игры. У нас есть запас, чтобы играть сразу в трёх турнирах», — передаёт слова Кононова «Чемпионат». 0

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