Стадион «Уфы» будет вмещать 15-17 тысяч

Генеральный директорзаявил в интервью клубному телевидению о проекте создания нового футбольного стадиона для уфимской команды.

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Функционер признался, что сооружение будет обладать небольшой вместимостью около 15-17 тысяч с закрытой крышей.

«Намерения по строительству у республики Башкортостана есть. Нужно определиться с геолокацией сооружения, необходимо, чтобы вокруг него была инфраструктура и развлекательная сеть, где можно проводить свободное время. Могу сказать, что стадион будет небольшой с вместимостью 15-17 тысяч и с закрытой крышей. Данное сооружение должно соответствовать всем международным требованиям. Большой стадион на 30-40 тысяч руководство "Уфы" не потянет. Хотим проводить там не только футбол, а также различные шоу и форумы», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс». 0