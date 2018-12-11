ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Шальке» — «Локомотив»ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Шальке», «Ливерпуль» принимает «Наполи»
  • 22:48
    • «Локомотив» проиграл «Шальке» и закончил выступление в еврокубках
  • 00:24
    • Семин: «Локомотив» не играл в трусливый футбол
  • 00:13
    • «Брюгге» и «Атлетико» завершили первый тайм без голов
  • 23:55
    • Геррейру вывел «Боруссию» вперед в матче с «Монако»
  • 23:55
    • ПСЖ обыгрывает «Црвену Звезду» до перерыва
    Все новости спорта

    Стадион «Уфы» будет вмещать 15-17 тысяч

    Уфа РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил в интервью клубному телевидению о проекте создания нового футбольного стадиона для уфимской команды.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Функционер признался, что сооружение будет обладать небольшой вместимостью около 15-17 тысяч с закрытой крышей.

    «Намерения по строительству у республики Башкортостана есть. Нужно определиться с геолокацией сооружения, необходимо, чтобы вокруг него была инфраструктура и развлекательная сеть, где можно проводить свободное время. Могу сказать, что стадион будет небольшой с вместимостью 15-17 тысяч и с закрытой крышей. Данное сооружение должно соответствовать всем международным требованиям. Большой стадион на 30-40 тысяч руководство "Уфы" не потянет. Хотим проводить там не только футбол, а также различные шоу и форумы», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 4-10 декабря
  • 10/12/2018 в 22:00
    •
  • Прогноз
  • «Янг Бойз» — «Ювентус»
  • 1.83
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Торонто» Зайцева возьмет реванш у «Каролины» Свечникова
  • «Каролина» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Кунь Лунь» и «Барыс» могут сыграть результативный матч
  • «Кунь Лунь» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Виктория Пльзень» — «Рома»: сенсации не будет
  • «Виктория» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Атлетико» — «Алавес» Футбол Примера. «Атлетико» разгромил «Алавес», «Барса» выиграла каталонское дерби, «Реал» одолел «Уэску»Подробности матчей 15-го тура испанской Примеры Вчера в 01:200
  • 23:54
    • «Барса» ведет в матче с «Тоттенхэмом» благодяр голу Дембеле
  • 23:52
    • «Наполи» уступает «Ливерпулю» после первого тайма
  • 22:57
    • «Порту» удержал победу над «Галатасараем»
    «Ривер Плейт» выиграл 4-й Кубок Либертадорес в своей истории Футбол Как две замены перевернули финал Копа ЛибертадоресРеакция прессы на матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» 10/12/2018 в 20:030
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Когда нужна только победа
  • 5.97
    •
  • 00:18
    • Мещеряков: Никакой катастрофы нет, надо поскорее возвращаться в ЛЧ
  • 23:42
    • Хеведес: «Локомотиву» не повезло
  • 23:33
    • Тедеско: В первом матче с «Локо» нам повезло, сегодня победили заслуженно
    Алена Косторная, Александра Трусова и Алена Канышева Прочие Финал в Ванкувере: без золота, но с перспективамиИтоги финала Гран-при по фигурному катанию 10/12/2018 в 16:260
  • 22:45
    • «Монако» — «Боруссия» Д: Пулишич и Фалькао начнут игру с первых минут
  • 22:30
    • «Брюгге» — «Атлетико»: Гризманн сыграет с первых минут
  • 22:28
    • «Црвена Звезда» — ПСЖ: Неймар, Мбаппе и Кавани в атаке парижан
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие