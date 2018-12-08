«МЮ» разгромил «Фулхэм» на «Олд Траффорд»

В домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» взял верх над «Фулхэмом» со счетом 4:1.

В составе манкунианцев голами отметились Эшли Янг, Хуан Мата, Ромелу Лукаку и Маркус Рашфорд.

За гостей отличился Абубакар Камара.

Отметим, что на 68-й минуте встречи с поля был удален полузащитник «Фулхэма» Андре-Франк Ангисса.

«Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» занимает 20-е место — 9 очков.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Ливерпуля», а «Фулхэм» на своем поле примет «Вест Хэм».