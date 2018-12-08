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    «МЮ» разгромил «Фулхэм» на «Олд Траффорд»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Фулхэм Календарь АПЛ
    В домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» взял верх над «Фулхэмом» со счетом 4:1.

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    В составе манкунианцев голами отметились Эшли Янг, Хуан Мата, Ромелу Лукаку и Маркус Рашфорд.

    За гостей отличился Абубакар Камара.

    Отметим, что на 68-й минуте встречи с поля был удален полузащитник «Фулхэма» Андре-Франк Ангисса.

    «Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» занимает 20-е место — 9 очков.

    В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Ливерпуля», а «Фулхэм» на своем поле примет «Вест Хэм».

    АПЛ. 16-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» — 4:1 (3:0)
    Голы: 1:0 –Янг (13), 2:0 — Мата (28), 3:0 — Лукаку (42), 3:1 — Камара (67, пен.), 4:1 — Рэшфорд (82)«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Джонс, Янг, Диогу Далот, Смоллинг (Рохо, 58), Матич, Эррера, Мата, Лингард (Фред, 73), Лукаку, Рэшфорд (Мактомини, 84)«Фулхэм»: Рико, Рим, Брайен, Одои, Моусон, Сери, Замбо-Ангисса, Кэрни (Вьетто, 46), Шюррле (Сиссе, 73), Сессеньон, Митрович (Камара, 46)Предупреждения: Замбо-Ангисса (31), Диогу Далот (45), Сери (72)Удаление: Замбо-Ангисса (68)
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