«МЮ» разгромил «Фулхэм» на «Олд Траффорд»

Фрагмент матча
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В составе манкунианцев голами отметились Эшли Янг, Хуан Мата, Ромелу Лукаку и Маркус Рашфорд.
За гостей отличился Абубакар Камара.
Отметим, что на 68-й минуте встречи с поля был удален полузащитник «Фулхэма» Андре-Франк Ангисса.
«Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» занимает 20-е место — 9 очков.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Ливерпуля», а «Фулхэм» на своем поле примет «Вест Хэм».
АПЛ. 16-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» — 4:1 (3:0)
Голы: 1:0 –Янг (13), 2:0 — Мата (28), 3:0 — Лукаку (42), 3:1 — Камара (67, пен.), 4:1 — Рэшфорд (82)«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Джонс, Янг, Диогу Далот, Смоллинг (Рохо, 58), Матич, Эррера, Мата, Лингард (Фред, 73), Лукаку, Рэшфорд (Мактомини, 84)«Фулхэм»: Рико, Рим, Брайен, Одои, Моусон, Сери, Замбо-Ангисса, Кэрни (Вьетто, 46), Шюррле (Сиссе, 73), Сессеньон, Митрович (Камара, 46)Предупреждения: Замбо-Ангисса (31), Диогу Далот (45), Сери (72)Удаление: Замбо-Ангисса (68)