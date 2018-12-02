«Реал Сосьедад» в гостях уступил «Бетису»

Футболисты «Бетиса»
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Встреча, которая прошла в Севилье, завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол на 33-й минуте забил Эктор Фирпо, которому ассистировал Вилльям Карвалью.
Примера. 14-й тур
«Бетис» — «Реал Сосьедад» — 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 33 Фирпо«Бетис»: Лопес, Бартра, Сидней, Фирпо, Манди, Гуардадо (Будебуз, 19), Герреро, Санчес (Тельо, 67), Ло Чельсо, Вильям Карвалью, Морон (Гарсия, 84)«Реал Сосьедад»: Мойя, Ле Норман, Тео, Горосабель, Морено, Ильярраменди, Субельдия (Янузай, 75), Сурутуса (Мерино, 60), Ойарсабаль (Хуанми, 69), Сандро Рамирес, Виллиан ЖозеПредупреждения: Ло Чельсо (46), Фирпо (59), Тео (62), Манди (76), Вильям Карвалью (79), Виллиан Жозе (80)
В турнирной таблице «Реал Сосьедад» занимает девятое место (19 очков), а «Бетис» — десятое (19 очков). 0