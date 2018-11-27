Нагельсман: Я жду от «Шахтера» атакующей игры

Главный тренер «Хоффенхайма»рассказал о своих ожиданиях от матча пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Шахтера».

«Мы неплохо сыграли против "Шахтера" в первом туре и имели шансы окончательно убить интригу. Как и мы, соперник ныне прижат спиной к стене. Именно поэтому я жду от "Шахтера" атакующей игры. Нам просто нужно надежнее обороняться.

Учитывая нашу атакующую мощь, надежная игра в защите обычно приводит к победе. Нужно сыграть в обороне так же страстно, как у нас получается действовать в нападении. Будем работать, подготовим план на матч и постараемся выполнить его на поле», — цитирует Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

Напомним, «Хоффенхайм» с тремя очками занимает третью позицию в группе, «Шахтер» (2) — последний. Лидирует «Манчестер Сити» (9 баллов), «Лион» — второй (6). 0