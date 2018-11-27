Аллегри считает «Барселону» фаворитом Лиги чемпионов

Массимилиано Аллегри
uefa.com
«В Лиге чемпионов надо решать задачи постепенно. В первую очередь, мы хотим выйти в 1/8 финала.
У "Валенсии" есть шанс выйти из группы, и психологически она будет в ином состоянии, нежели в нашей первой встрече.
Мы должны ее уважать. Это крепкая команда, которая проиграла лишь один из последних десяти матчей.
Криштиану отлично играет как форвард и как ассистент. Его индивидуальный уровень позволяет нам поднять класс команды в целом.
На мой взгляд, фаворит на победу в турнире — "Барселона". За ней идут три клуба, включая нас, и мы каждый год беремся за работу с той же страстью.
Год назад я называл фаворитом "Реал". Сейчас им я вижу "Барселону". Надеюсь, на этот раз я ошибусь», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0