Аллегри считает «Барселону» фаворитом Лиги чемпионов

Тренер «Ювентуса»рассказал о готовности к матчу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с

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«В Лиге чемпионов надо решать задачи постепенно. В первую очередь, мы хотим выйти в 1/8 финала.

У "Валенсии" есть шанс выйти из группы, и психологически она будет в ином состоянии, нежели в нашей первой встрече.

Мы должны ее уважать. Это крепкая команда, которая проиграла лишь один из последних десяти матчей.

Криштиану отлично играет как форвард и как ассистент. Его индивидуальный уровень позволяет нам поднять класс команды в целом.

На мой взгляд, фаворит на победу в турнире — "Барселона". За ней идут три клуба, включая нас, и мы каждый год беремся за работу с той же страстью.

Год назад я называл фаворитом "Реал". Сейчас им я вижу "Барселону". Надеюсь, на этот раз я ошибусь», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0