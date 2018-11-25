Гол Думбия помог «Жироне» обыграть «Эспаньол»

«Жирона»
twitter.com/GironaFC
В составе «Жироны» отличились нападающие Сейду Думбия и Кристиан Стуани, оформивший дубль.
Автором единственного гола «Эспаньола» стал форвард Борха Иглесиас.
«Эспаньол», набрав 21 очко, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Жирона» (20) — 7-е.
Примера. 13-й тур
«Эспаньол» — «Жирона» — 1:3 (0:2)
Голы: Стуани, 4 (0:1). Стуани, 6 (0:2). Борха Иглесиас, 74 (1:2). Думбья, 90 (1:3)«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Давид Лопес, Эрмосо, Гранеро (Пьятти, 46), Дардер, Рока, Серхио Гарсия (Пуадо, 73), Леу Баптистан (Мелендо, 61), Борха Иглесиас«Жирона»: Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Планас (Муньеса, 33), Хуанпе, Борха, Алейкс Гарсия, Пере Понс, Порро, Стуани (Думбья, 85), Робертс (Гранель, 63)Предупреждения: Хонас Ромалью, 26. Планас, 28. Диего Лопес, 41. Стуани, 41. Борха Иглесиас, 75. Эрмосо, 89. Пере Понс, 89