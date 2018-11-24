Манчестер Сити« не собирается приобретать игроков в январе, заявил Гвардиола

Главный тренерсообщил, что клуб откажется от покупок в ближайшее трансферное окно.

«Нет, мы не собираемся приобретать игроков в зимнее трансферное окно. Я очень доволен командой, некоторые футболисты уже возвращаются после восстановления. Сейчас меня всё устраивает.

Когда сезон начинался, мы не планировали покупать игроков в январе, в случае если у клуба не будет проблем. Но у меня большая команда. Некоторые игроки не попадают в состав, но знают, что я им доверяю. Возможно, они считают, что я не испытываю к ним симпатии, но это неправда. Я доверяю каждому футболисту "Манчестер Сити"", — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

'МанСити' после 12-ти туров чемпионата Англии занимает первое место, опережая идущий следом 'Ливерпуль' на два очка. 0