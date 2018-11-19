Полузащитник «Милана» может пропустить 7-8 месяцев

Полузащитникв нынешнем сезоне, скорее всего, уже не сыграет. Футболист выбыл на длительный срок из-за хронического воспаления колена.

В течение продолжительного времени клуб обдумывал, отправлять ли игрока на операцию, ведь это оставило бы его вне игры на ближайшие полгода.

Как сообщает Sky Italia, «россонери» и Бонавентура все же приняли решение, что хирургическое вмешательство футболисту понадобится.

По информации издания, 29-летний итальянец отправится в Питтсбург к доктору, который в свое время делал операцию Златану Ибрагимовичу. На восстановление хавбеку потребуется 7-8 месяцев.

В нынешнем сезоне Бонавентура принял участие в 10 матчах, забил три гола и отдал одну результативный пас. 0