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    Полузащитник «Милана» может пропустить 7-8 месяцев

    Серия A Футбол Италии Милан Календарь Серии А
    Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура в нынешнем сезоне, скорее всего, уже не сыграет. Футболист выбыл на длительный срок из-за хронического воспаления колена.

    Джакомо Бонавентура
    Джакомо Бонавентура
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    В течение продолжительного времени клуб обдумывал, отправлять ли игрока на операцию, ведь это оставило бы его вне игры на ближайшие полгода.

    Как сообщает Sky Italia, «россонери» и Бонавентура все же приняли решение, что хирургическое вмешательство футболисту понадобится.

    По информации издания, 29-летний итальянец отправится в Питтсбург к доктору, который в свое время делал операцию Златану Ибрагимовичу. На восстановление хавбеку потребуется 7-8 месяцев.

    В нынешнем сезоне Бонавентура принял участие в 10 матчах, забил три гола и отдал одну результативный пас. 0

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