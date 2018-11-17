Неймар принес сборной Бразилии победу над Уругваем

одержала победу над(1:0) в товарищеском матче, прошедшем в Лондоне, на стадионе «Эмирейтс».

На 75-й минуте в ворота Уругвая был назначен пенальти. Уругвайский голкипер Кампанья сорвал атаку сборной Бразилии, нарушив правила в своей штрафной площади.

Этот одиннадцатиметровый удар очень уверенно реализовал Неймар, который в правый угол, а голкипер упал в противоположный.

20 ноября сборная Бразилии проведёт товарищескую игру с национальной командой Камеруна. Встреча состоится в Милтон-Кинс (Англия) на стадионе «МК — Денбай» и начнётся в 22:30 мск.

Сборная Уругвая следующий товарищеский матч тоже проведёт 20 ноября. Соперником уругвайцев будет национальная команда Франции. Встреча состоится в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и начнётся в 23:00 мск. 0