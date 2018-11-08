Луис Энрике вызвал Альбу в сборную Испании

Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Пау Лопес («Реал Бетис»).
Защитники: Сесар Аспиликуэта («Челси»), Жорди Альба («Барселона»), Диего Льоренте, Серхио Рамос (оба — «Реал»), Хосе Луис Гайя («Валенсия»), Марио Эрмосо («Эспаньол»), Хонатан Кастро («Вулверхэмптон»), Иньиго Мартинес («Атлетик»).
Полузащитники: Серхи Роберто, Серхио Бускетс («Барселона»), Дани Себальос, Иско (оба — «Реал»), Браис Мендес («Сельта»), Родри, Сауль (оба — «Атлетико»), Пабло Форнальс («Вильярреал»).
Нападающие: Сусо («Милан»), Родриго Морено («Валенсия»), Мората («Челси»), Яго Аспас («Сельта»), Марко Асенсио («Реал»).
Стоит отметить, что в состав испанской команды вернулся защитник «Барселоны» Жорди Альба, который в прошлый раз вызан не был. Ранее в СМИ сообщалось, что у футболиста испортились отношения с Луисом Энрике. 0