Ерохин: Для «Зенита» задачей номер один является победа в чемпионате России

Полузащитник «Зенита»поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против

«Да, в матчах с минским "Динамо" мы сами себя поставили в тяжелую ситуацию, из которой пришлось с такими усилиями выходить.

Но я думаю, что такие матчи хорошо сказываются на командном духе. Все прекрасно понимают, насколько дорога цена одной ошибки, и будут стараться не допускать их в будущем.

Моей главной целью являются командные успехи и победы. Стараюсь по максимуму помогать "Зениту" в этом.

Если я играю ближе к атакующей группе, то это выражается в голах и голевых передачах, если на других позициях — выполняю те задачи, которые ставит передо мной тренер.

Когда ты впервые играешь в Лиге Европы или Лиге чемпионов, то эти эмоции сложно с чем-то сравнить — хочется выступать в этих турнирах из года в год и как можно успешнее.

Но чтобы играть в европейских турнирах, нам нужно побеждать в чемпионате России, поэтому задачей номер один является победа во внутреннем первенстве.

Но мы хотим выигрывать в каждом матче, и Лига Европы — не исключение», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс» со ссылкой на L'Équipe. 0