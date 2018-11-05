«Крылья Советов» в добавленное время вырвали победу у «Уфы»

Яковлев принес самарцам три очка
ФК «Крылья Советов»
Встреча команд состоялась на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 18-й минуте счёт в матче открыл защитник самарской команды Мирал Самарджич. Ответный мяч хозяева забили во втором тайме, на 67-й минуте — его автором стал полузащитник Дмитрий Сысуев.
Победный гол самарцев на свой счёт записал нападающий Павел Яковлев, забивший в компенсированное время матча.
«Уфа» имеет в активе 11 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Самаркие «Крылья Советов» (14) находятся строчкой выше, на 13-м месте в таблице.
РПЛ. 13-й тур
«Уфа» — «Крылья Советов» — 1:2 (0:1)
Голы: Самарджич, 18 (0:1). Сысуев, 67 (1:1). Яковлев, 90+2 (1:2)«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Табидзе (Алиев, 56), Салатич, Тилль, Игбун, Ванек (Пауревич, 46), Сысуев (Бизяк, 83)«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Бурлак, Самарджич, Зотов, Канунников (Яковлев, 77), Антон, Башкиров, Чочиев (Шейдаев, 70), Ткачук, Корниленко (Соболев, 63)Предупреждения: Антон, 57. Салатич, 85. Зотов, 89