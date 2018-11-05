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    «Крылья Советов» в добавленное время вырвали победу у «Уфы»

    РПЛ Футбол России Уфа Крылья Советов Календарь РФПЛ
    В матче 13-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» принимала самарские «Крылья Советов».

    Яковлев принес самарцам три очка
    Яковлев принес самарцам три очка
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    Встреча команд состоялась на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

    На 18-й минуте счёт в матче открыл защитник самарской команды Мирал Самарджич. Ответный мяч хозяева забили во втором тайме, на 67-й минуте — его автором стал полузащитник Дмитрий Сысуев.

    Победный гол самарцев на свой счёт записал нападающий Павел Яковлев, забивший в компенсированное время матча.

    «Уфа» имеет в активе 11 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Самаркие «Крылья Советов» (14) находятся строчкой выше, на 13-м месте в таблице.

    РПЛ. 13-й тур
    «Уфа» — «Крылья Советов» — 1:2 (0:1)
    Голы: Самарджич, 18 (0:1). Сысуев, 67 (1:1). Яковлев, 90+2 (1:2)«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Табидзе (Алиев, 56), Салатич, Тилль, Игбун, Ванек (Пауревич, 46), Сысуев (Бизяк, 83)«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Бурлак, Самарджич, Зотов, Канунников (Яковлев, 77), Антон, Башкиров, Чочиев (Шейдаев, 70), Ткачук, Корниленко (Соболев, 63)Предупреждения: Антон, 57. Салатич, 85. Зотов, 89
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