«Крылья Советов» в добавленное время вырвали победу у «Уфы»

В матче 13-го тура российской Премьер-лигипринимала самарские

Яковлев принес самарцам три очка ФК «Крылья Советов» 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча команд состоялась на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 18-й минуте счёт в матче открыл защитник самарской команды Мирал Самарджич. Ответный мяч хозяева забили во втором тайме, на 67-й минуте — его автором стал полузащитник Дмитрий Сысуев.

Победный гол самарцев на свой счёт записал нападающий Павел Яковлев, забивший в компенсированное время матча.

«Уфа» имеет в активе 11 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Самаркие «Крылья Советов» (14) находятся строчкой выше, на 13-м месте в таблице.