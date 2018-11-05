Рианчо: Зачем мы хотим уничтожить этот клуб с 96-летней историей?

И.о. главного тренера «Спартака»после поражения от «Урала» (1:2) прокомментировал поведение болельщиков красно-белых, с трибун оскорблявших его, капитана команды Дениса Глушакова и владельца клуба Леонида Федуна.

«Да, сегодня я грустный. Но не только из-за результата. Я грустный, потому что команде сейчас нужна поддержка болельщиков.

А болельщики, к сожалению, эту поддержку футболистам не оказывают. Футболисты это чувствуют, и это отражается на них, это видно по поведению в раздевалке.

Хотел бы сказать болельщикам, что в этой ситуации проигрывает не только команда, проигрывают и они в том числе.

Точно также, как и выигрывает не только команда, но и ее болельщики, которые вносят вклад в эту победу. Так что проигрываем мы все. Это приносит мне наибольшую боль.

Сегодня из-за скамейки ругали и меня лично, кричали что-то. Но я нахожусь здесь только потому, что футболисты попросили меня помочь.

И я буду помогать им всем, пока не умру. И пока я в этой команде, я жизнь за нее отдам. Независимо от того, сколько это будет продолжаться. Неделя — так неделя, две — так две.

Хочется, чтобы болельщики были положительно заряженными. Но мне кажется, есть какая-то внешняя злая сила, которая заставляет футболистов чувствовать себя некомфортно на поле, нервничать.

Вы их знаете, это неплохие футболисты. Но сейчас на них оказывается огромное давление. Работать в такой обстановке очень тяжело.

Представьте, если бы вы работали в такой атмосфере. У нас есть два варианта: или всех игнорировать и ждать выхода солнца, или ждать возвращения Карреры.

Господа, давайте строить. Зачем нужно продолжать разрушать? Зачем мы хотим разрушить эту команду и этих футболистов? Зачем мы хотим уничтожить этот клуб с 96-летней историей?

Этот клуб жил до Карреры много лет, и будет жить после его ухода. Люди уходят, но история "Спартака" не заканчивается на этих людях.

Есть у нас замечательный центральный полузащитник — Игнатов, ему всего 18 лет. Вы считаете, это нормально, что вместо того, чтобы помогать ему расти, мы его бросаем в эту топку?

Максименко — 20 лет, Рассказов — 20 лет, Ломовицкий — 21 год. Это нормально, что они подвергаются такому давлению?

В чем футболисты виноваты? Почему эта атмосфера здесь? Этот вопрос вы должны задать все», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0