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    Рианчо: Зачем мы хотим уничтожить этот клуб с 96-летней историей?

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    И.о. главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо после поражения от «Урала» (1:2) прокомментировал поведение болельщиков красно-белых, с трибун оскорблявших его, капитана команды Дениса Глушакова и владельца клуба Леонида Федуна.

    Рауль Рианчо
    Рауль Рианчо
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    «Да, сегодня я грустный. Но не только из-за результата. Я грустный, потому что команде сейчас нужна поддержка болельщиков.

    А болельщики, к сожалению, эту поддержку футболистам не оказывают. Футболисты это чувствуют, и это отражается на них, это видно по поведению в раздевалке.

    Хотел бы сказать болельщикам, что в этой ситуации проигрывает не только команда, проигрывают и они в том числе.

    Точно также, как и выигрывает не только команда, но и ее болельщики, которые вносят вклад в эту победу. Так что проигрываем мы все. Это приносит мне наибольшую боль.

    Сегодня из-за скамейки ругали и меня лично, кричали что-то. Но я нахожусь здесь только потому, что футболисты попросили меня помочь.

    И я буду помогать им всем, пока не умру. И пока я в этой команде, я жизнь за нее отдам. Независимо от того, сколько это будет продолжаться. Неделя — так неделя, две — так две.

    Хочется, чтобы болельщики были положительно заряженными. Но мне кажется, есть какая-то внешняя злая сила, которая заставляет футболистов чувствовать себя некомфортно на поле, нервничать.

    Вы их знаете, это неплохие футболисты. Но сейчас на них оказывается огромное давление. Работать в такой обстановке очень тяжело.

    Представьте, если бы вы работали в такой атмосфере. У нас есть два варианта: или всех игнорировать и ждать выхода солнца, или ждать возвращения Карреры.

    Господа, давайте строить. Зачем нужно продолжать разрушать? Зачем мы хотим разрушить эту команду и этих футболистов? Зачем мы хотим уничтожить этот клуб с 96-летней историей?

    Этот клуб жил до Карреры много лет, и будет жить после его ухода. Люди уходят, но история "Спартака" не заканчивается на этих людях.

    Есть у нас замечательный центральный полузащитник — Игнатов, ему всего 18 лет. Вы считаете, это нормально, что вместо того, чтобы помогать ему расти, мы его бросаем в эту топку?

    Максименко — 20 лет, Рассказов — 20 лет, Ломовицкий — 21 год. Это нормально, что они подвергаются такому давлению?

    В чем футболисты виноваты? Почему эта атмосфера здесь? Этот вопрос вы должны задать все», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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