Рашфорд принес «МЮ» победу над «Борнмутом»

одержал выездную победу в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с

Рашфорд стал героем матча twitter.com/manutd 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча прошла в Борнмуте и завершилась в пользу гостей — 2:1.

Автором первого мяча стал нападающий хозяев Каллум Уилсон на 11-й минуте. Еще до перерыва «МЮ» удалось сравнять счет благодаря точному удару Антони Марсьяля, а голевой пас — в активе Алексиса Санчеса. Победу манчестерцам принес Маркус Рашфорд на 92-й минуте.

«Борнмут», набрав 20 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» (20) — седьмое.

В следующем туре «Борнмут» 10 ноября на выезде сыграет с «Ньюкасл Юнайтед», «МЮ» 11 ноября в гостях встретится с «Манчестер Сити».