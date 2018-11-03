Рашфорд принес «МЮ» победу над «Борнмутом»

Рашфорд стал героем матча
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Встреча прошла в Борнмуте и завершилась в пользу гостей — 2:1.
Автором первого мяча стал нападающий хозяев Каллум Уилсон на 11-й минуте. Еще до перерыва «МЮ» удалось сравнять счет благодаря точному удару Антони Марсьяля, а голевой пас — в активе Алексиса Санчеса. Победу манчестерцам принес Маркус Рашфорд на 92-й минуте.
«Борнмут», набрав 20 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» (20) — седьмое.
В следующем туре «Борнмут» 10 ноября на выезде сыграет с «Ньюкасл Юнайтед», «МЮ» 11 ноября в гостях встретится с «Манчестер Сити».
АПЛ. 11-й тур
«Бормут» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2
Голы: Уилсон, 12 — Мартиаль, 35, Рашфорд, 90+2«Борнмут»: Бегович — Фрэнсис, С. Кук, Аке, А. Смит — Станислас (Сурман, 90+1), Л. Кук (Гослинг, 68), Лерма, Фрейзер (Айб, 74) — Уилсон, Брукс«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу — Матич, Фред (Эррера, 56), Погба — Мата (Рашфорд, 56), Алексис (Лингард, 78), МартиальПредупреждения: Лерма, Станислас, Уилсон, Смит — Шоу, Янг