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    Орлов: Глушакову надо играть! Все ошибаются, без ошибок никуда

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    Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, как сложатся отношения полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова с болельщиками клуба.

    Геннадий Орлов
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    «Глушаков — игрок. "Спартаку" выгодно, чтобы он выступал. Если он перейдет в другую команду, то вдруг начнет забивать голы красно-белым?

    Глушаков прежде всего футболист, спортсмен. Возможно, у него что-то там произошло с тренером. Но ведь вы же не будете спорить, что у него есть харизма? Не случайно же его назначили капитаном.

    Сейчас я наблюдаю за надуманным конфликтом между болельщиками и Глушаковым. Да это все надумано, несерьезно! Сами фанаты должны понять, что им нужен не красивый человек Глушаков, а футболист Глушаков.

    Он профессионал. Ну кого волнует, как ведет себя за пределами завода слесарь пятого разряда? Если он не нужен вам как игрок, отказывайтесь от него. Но я считаю, что Глушаков нужен красно-белым.

    "Съедят" ли болельщики своего капитана? Ну а вспомните, как травили Быстрова. А Кантона? Его 50 процентов обожали, 50 — ненавидели. Такова жизнь. Не можешь ты нравиться всем поголовно.

    Что делать Глушакову? Играть! Да, он сам допустил много оплошностей. Но все же ошибаются, без ошибок никуда. Иногда тренеры теряют игроков по глупости. Но надо всегда давать второй шанс. Люди тем и отличаются от животных. Мы можем думать, а, значит, можем измениться и стать лучше. Надо быть добрее.

    Всем болельщикам "Спартака" необходимо объединиться. Ведь, в конце концов, не болельщики определяют результат, а футболисты, тренеры», — сказал Орлов «Спорт-Экспрессу». 0

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